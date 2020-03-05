есть старый Windows Server 2008R2 с SQL на старом железе На новое железо установлен новый Window Server 2016 и SQL_2017 1. Нужно настроить порты сервера SQL для доступа из 1С 2. Сделать аудит существующей сети (неформальный)
Получить корпоративную почту западных сервисов для наших доменов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть 5 доменов,
на каждый наш домен, нужно получить корпоративную почту западного сервиса
MX почтовых сервисов, которые интересу.т, и какие домены должны иметь наши домены:
В результате работы должен быть доступ к почте (логин, пароль) и у доменов прописаны нужны MX. Каждый домен имеет свой MX.
В кое каких сервисах, доступ может быть платный (но искать триальный лучше, напр outlook,googlemail) если есть финансовые условия и без них никак при парковке - обсуждаемо.
- Похожие заказы
- Системное администрирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Ищем системного специалиста, способного настроить плагин для рассылки Redmine уведомлений в Телеграм. Инструкции и плагины: [url=https://github.com/southbridgeio/redmine_intouch]https://github.com/southbridgeio/redmine_intouch[/url] [url=https://github.com/southbridgeio/redmine_bots]https://github.com/southbridgeio/redmine_bots[/url]Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Модемы e3372 используются для прокси, модемы подключены к малине, что нужно сделать? 1. Настроить API для принудительной смена IP на модемах (в ответе или Ок, или код ошибки с расшифровкой) 2. Описать логику составления запроса для принудительной ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Необходима Настройка VPS виртуального сервера. Установка на сервер Apache, PHP 7.1, FTP, mail, MySQL, а также ускорить скорость загрузки страниц сайта. Сайт на Prestashop.Системное администрирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Шукаю фіксера зі знанням нім мови щоб проскрінити тел на наявність прог які зчитують інфу і передаютт на іншого сервера.[list][*] Разовый заказ [/list]Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
По этой инструкции: [url=https://docs.ispsystem.ru/vmmanager-kvm/shablony-os-i-retsepty/shablony-os/sozdanie-shablonov-os#id-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%9E%D0%A1-CentOS%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE]https://docs.ispsystem.ru/vmmanager-kvm/shablony-os-i-retsepty/shablony-os/sozdanie-shablonov-os#id-СозданиешаблоновОС-CentOSсразворачиваниемизфайлаКонкретно[/url] из готового образа диска. Образ диска в формате rawСистемное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте. Скачал сайт (скрипт аукцион) на Laravel но не смог установить его на хостинг. Вот демо-версия самого сайта, так он выглядит после установки и настройки: https://preview.codecanyon.net/item/auctglobal-live-auction-laravel-script/full_screen_preview/22316909?_ga=2.180684133.336695013.1583410832-1143163031.1583410832 Нужно: *Загрузить и установить сайт на хостинг *Настроить егоСистемное администрирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Ошибка здесь:[url=https://qna.habr.com/q/726291] https://qna.habr.com/q/726291[/url]Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно на сервере настроить автоматическое продление SSL Let's Encrypt у одного домена.Системное администрирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Торент не качает программы пишет что файлы поврежленныСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад