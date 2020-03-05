Получить корпоративную почту западных сервисов для наших доменов

У нас есть 5 доменов,

на каждый наш домен, нужно получить корпоративную почту западного сервиса

MX почтовых сервисов, которые интересу.т, и какие домены должны иметь наши домены:

*outlook.com

*googlemail.com

*iphmx.com

*pphosted.com

*messagelabs.com

В результате работы должен быть доступ к почте (логин, пароль) и у доменов прописаны нужны MX. Каждый домен имеет свой MX.

В кое каких сервисах, доступ может быть платный (но искать триальный лучше, напр outlook,googlemail) если есть финансовые условия и без них никак при парковке - обсуждаемо.