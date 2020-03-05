Нужен системный администратор для выполнения разовой задачи

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок288 просмотров
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есть старый Windows Server 2008R2 с SQL на старом железе

На новое железо установлен новый Window Server 2016 и SQL_2017

1. Нужно настроить порты сервера SQL для доступа из 1С 

2. Сделать аудит существующей сети (неформальный)

4 года назад
Dr_Lions
53 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад