Сделать простой скрипт авторизации в яндексе

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка363 просмотра

Задача: необходимо из txt файла брать по очереди данные от яндекс почты (логин, пароль, ответ на кв), загружать страницу 1 по ссылке, проходить авторизацию в почте, далее загружать страницу 2, 3 и 4 (что именно загружать напишу). После этого выходить из почты и повторять всё по кругу, пока не закончатся аккаунты в текстовом файле.

Работа должна происходить в моем браузере хром (обязательное условие). Можно сделать через imacros или подобное расширение.

3 года назад
guest_14747230302663
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад

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