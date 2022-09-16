Требуется разработка скрипта на языке Pine для платформы TradingView. Имеется подробное техническое задание. Бюджет 70$, оплата по готовности, без авансов.
Сделать простой скрипт авторизации в яндексе
Задача: необходимо из txt файла брать по очереди данные от яндекс почты (логин, пароль, ответ на кв), загружать страницу 1 по ссылке, проходить авторизацию в почте, далее загружать страницу 2, 3 и 4 (что именно загружать напишу). После этого выходить из почты и повторять всё по кругу, пока не закончатся аккаунты в текстовом файле.
Работа должна происходить в моем браузере хром (обязательное условие). Можно сделать через imacros или подобное расширение.
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