Задача: необходимо из txt файла брать по очереди данные от яндекс почты (логин, пароль, ответ на кв), загружать страницу 1 по ссылке, проходить авторизацию в почте, далее загружать страницу 2, 3 и 4 (что именно загружать напишу). После этого выходить из почты и повторять всё по кругу, пока не закончатся аккаунты в текстовом файле.

Работа должна происходить в моем браузере хром (обязательное условие). Можно сделать через imacros или подобное расширение.