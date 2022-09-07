yansh

Иван yansh

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Доработки сайта sonikt.top

    $150

    Требуется доработка сайта sonikt.top, включая исправление кликов, добавление возможности изменения почты, обновление домена на страницах конфиденциальности и условий, а также подключение PayPal в способы оплаты. Необходима проверка работы всех функций после доработки.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Скопировать сайт

    Необходимо сделать копию сайта с HTML-версткой, включающей интеграцию оплаты Stripe и получение уведомлений о заказе. Ожидается уникализация верстки, если это возможно. Сайт состоит из нескольких страниц и имеет плеер. Важна быстрая реализация проекта без использования WordPress.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Скопировать сайт

    Необходимо скопировать сайт с возможностью кастомизации и интегрировать Stripe. Требуется настройка получения уведомлений о заказах, убрать лишние ссылки и логотипы, изменить переходы на оформление заказа, а также уникализировать верстку. Важно оставить интеграцию в режиме разработчика без модерации.

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

mrgrdskii
Егор 
27 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$150
10 баллов
3 года назад
Доработки сайта sonikt.top
Рекомендую. Адекватный человек.
Хороший исполнитель, рекомендую.
Ответный отзыв
mrgrdskii
Егор 
27 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$200
10 баллов
3 года назад
Скопировать сайт
WordPress
Рекомендую к сотрудничеству!
Быстро и качественно.
Ответный отзыв