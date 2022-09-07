Необходимо скопировать сайт с возможностью кастомизации и интегрировать Stripe. Требуется настройка получения уведомлений о заказах, убрать лишние ссылки и логотипы, изменить переходы на оформление заказа, а также уникализировать верстку. Важно оставить интеграцию в режиме разработчика без модерации.