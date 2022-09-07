Требуется доработка сайта sonikt.top, включая исправление кликов, добавление возможности изменения почты, обновление домена на страницах конфиденциальности и условий, а также подключение PayPal в способы оплаты. Необходима проверка работы всех функций после доработки.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- $150Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо сделать копию сайта с HTML-версткой, включающей интеграцию оплаты Stripe и получение уведомлений о заказе. Ожидается уникализация верстки, если это возможно. Сайт состоит из нескольких страниц и имеет плеер. Важна быстрая реализация проекта без использования WordPress.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо скопировать сайт с возможностью кастомизации и интегрировать Stripe. Требуется настройка получения уведомлений о заказах, убрать лишние ссылки и логотипы, изменить переходы на оформление заказа, а также уникализировать верстку. Важно оставить интеграцию в режиме разработчика без модерации.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
3 года назад
Рекомендую. Адекватный человек.
Ответный отзыв
Хороший исполнитель, рекомендую.
$200
10 баллов
3 года назад
WordPress
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Быстро и качественно.