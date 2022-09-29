В команду мониторинговой компании требуется контент-менеджер с опытом работы в криптовалютной и финансовой сфере. Необходимо ведение проектов, создание контента для социальных сетей, разработка стратегий и работа с аудиторией. Знание особенностей контента для Twitter, Telegram и Facebook обязательно. Умение организовывать активности и сотрудничать с инфлюенсерами будет плюсом.
- Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт2 года назад
Моніторингова компанія шукає SMM менеджера з досвідом у фінансовій та криптовалютній сферах. Вимоги: досвід від 1 року, грамотна українська, стратегічний підхід до соціальних медіа. Обов'язки включають ведення проектів, організацію активностей, розробку контенту для Twitter та Telegram, а також використання платної реклами. Знання англійської або польської буде перевагою.Социальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется опытный веб-дизайнер для доработки и улучшения существующего дизайна сервиса для украинского сегмента. Работа на финальной стадии разработки, важно быстро включиться в проект. Занятость проектная, обсуждение зарплаты после уточнения задач.Дизайн сайтов106 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется Middle Front End Developer для разработки сервиса, ориентированного на украинский сегмент. Специалист должен быстро включиться в проектную работу. Заработная плата обсуждается после уточнения задач и объема работы.Веб-программирование20 заявокЗакрыт3 года назад
Інтернет-магазин автомобільних запчастин та аксесуарів шукає спеціаліста з досвідом для налаштування таргетованої реклами в Facebook та Instagram. Очікується вміння створювати ефективні рекламні кампанії, аналізувати результати та оптимізувати їх для досягнення кращих результатів.Социальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист с опытом для рерайта и перевода текста сайта с русского на украинский язык. Предпочтение отдается кандидатам с опытом рерайта и знаниями английского или польского языков.Переводы71 заявкаЗакрыт3 года назад