jobsonuck

Олексій jobsonuck

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Контент менеджер (crypto/finance)

    В команду мониторинговой компании требуется контент-менеджер с опытом работы в криптовалютной и финансовой сфере. Необходимо ведение проектов, создание контента для социальных сетей, разработка стратегий и работа с аудиторией. Знание особенностей контента для Twitter, Telegram и Facebook обязательно. Умение организовывать активности и сотрудничать с инфлюенсерами будет плюсом.

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    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SMM MANAGER

    Моніторингова компанія шукає SMM менеджера з досвідом у фінансовій та криптовалютній сферах. Вимоги: досвід від 1 року, грамотна українська, стратегічний підхід до соціальних медіа. Обов'язки включають ведення проектів, організацію активностей, розробку контенту для Twitter та Telegram, а також використання платної реклами. Знання англійської або польської буде перевагою.

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    Социальные сети (SMM и SMO)23 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • WEB DESIGNER

    Требуется опытный веб-дизайнер для доработки и улучшения существующего дизайна сервиса для украинского сегмента. Работа на финальной стадии разработки, важно быстро включиться в проект. Занятость проектная, обсуждение зарплаты после уточнения задач.

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    Дизайн сайтов106 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • MIDDLE FRONT END DEVELOPER

    Требуется Middle Front End Developer для разработки сервиса, ориентированного на украинский сегмент. Специалист должен быстро включиться в проектную работу. Заработная плата обсуждается после уточнения задач и объема работы.

    JavaScriptLaravelPHP
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Таргетована реклама

    Інтернет-магазин автомобільних запчастин та аксесуарів шукає спеціаліста з досвідом для налаштування таргетованої реклами в Facebook та Instagram. Очікується вміння створювати ефективні рекламні кампанії, аналізувати результати та оптимізувати їх для досягнення кращих результатів.

    Социальные сети (SMM и SMO)23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод, рерайт текста сайту. Тематика: фінанси та кріптовалюта.

    Ищется специалист с опытом для рерайта и перевода текста сайта с русского на украинский язык. Предпочтение отдается кандидатам с опытом рерайта и знаниями английского или польского языков.

    Переводы71 заявка
    Закрыт
    3 года назад