Моніторингова компанія шукає SMM менеджера з досвідом у фінансовій та криптовалютній сферах. Вимоги: досвід від 1 року, грамотна українська, стратегічний підхід до соціальних медіа. Обов'язки включають ведення проектів, організацію активностей, розробку контенту для Twitter та Telegram, а також використання платної реклами. Знання англійської або польської буде перевагою.