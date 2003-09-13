EduardBuzyla

Я - ваша правая рука ✋ в любом деле.
Всем здравствуйте.
Мое имя Эдуард, и я работаю на фрилансе.
Ранее я занимался программированием, но спустя время из-за ситуации в стране перешел на фриланс.
Удаленная работа – очень популярная сфера, в чем я себя и развиваю.
Работаю в социальных сетях, таких как Фейсбук и Инстаграммы.
Занимаюсь таргетом.
Пишу журнальные статьи.
Создаю бизнес – планы.
С радостью помогу любому заказчику сделать работу качественно, а главное вовремя с соблюдением всех условий.
Буду рад сотрудничеству.