EduardBuzyla

Я - ваша правая рука ✋ в любом деле.

Всем здравствуйте.

Мое имя Эдуард, и я работаю на фрилансе.

Ранее я занимался программированием, но спустя время из-за ситуации в стране перешел на фриланс.

Удаленная работа – очень популярная сфера, в чем я себя и развиваю.

Работаю в социальных сетях, таких как Фейсбук и Инстаграммы.

Занимаюсь таргетом.

Пишу журнальные статьи.

Создаю бизнес – планы.

С радостью помогу любому заказчику сделать работу качественно, а главное вовремя с соблюдением всех условий.

Буду рад сотрудничеству.