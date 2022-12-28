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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок525 просмотров

Форма заказа состоит из калькулятора стоимости и полей с контактной информацией, нужно убрать калькулятор, оставить только форму заказа. На скриншоте пояснение.

Постоплата.

HTML
3 года назад
irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

susha12
34 года
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Все понравилось, работа сделана согласно ТЗ
Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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