Требуется внести изменения в форму заказа на html-сайте. Необходимо убрать калькулятор стоимости и оставить только поля с контактной информацией. Для уточнений предоставлен скриншот. Оплата по факту выполнения.
Сделать доработку на Wordpress
Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Пишите кто сможет помочь и за какую цену и сроки.
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