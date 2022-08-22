Доработка времени в таблице

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка77 просмотров

Сделать корректное вычитание времени исправить скрипт 

3 года назад
dimondobro
Дмитрий 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ed_come
Эдуард 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
$4
1 день
Спасибо большое Настоящий профессеонал своего дела
Рад сотрудничеству с Дмитрием. Человеческие отношения, несмотря на непростое время, ценятся превыше всего. Рекомендую !

Заявки фрилансеров

ed_come
Эдуард 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад

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