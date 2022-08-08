Удобные сайты всегда просты
Работая со мной вы получаете:
- Качественную адаптивную верстку на основе макетов для ПК.
- Помощь в написании технического задания.
- Гарантию на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
- Мой десятилетний опыт работы над различными международными проектами.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @korbinfaust
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- даю консультации по макету
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.
- JS, jQuery, ReactJs, NodeJs, Angular.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @korbinfaust
Я против войны в Украине!