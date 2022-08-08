Удобные сайты всегда просты

Работая со мной вы получаете:

Качественную адаптивную верстку на основе макетов для ПК.

Помощь в написании технического задания.

Гарантию на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мой десятилетний опыт работы над различными международными проектами.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- даю консультации по макету

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.

- JS, jQuery, ReactJs, NodeJs, Angular.

Связь: