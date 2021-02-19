molokovpl

Павел molokovpl

 
29 летРоссия/Иваново
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Павел Молоков

Здравствуйте!

Меня зовут Павел, и я занимаюсь магией. Да, для меня веб дизайн - это настоящее волшебство. Он покорил меня безграничной свободой мысли и фантазии. И мне безумно хочется творить и делать красоту :)

Что умею:

-Создание сайтов

- Дизайн сайтов

- Landing page

- Презентации

- Прототипирование

- Логотипы

- Оформление социальных сетей

- Баннеры

- Постеры

Ценю искренность и порядочность. Готов с головой уходить в процесс ради общей цели. Самое главное — любить своё дело, и всегда быть на позитиве ;)

Пишите в любое время)

Работаем!

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
11%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Программа для накрутки просмотров

    Здравствуйте. Нужна готовая программа для накрутки просмотров Ранее заказывал подобную программу, мне ее сделали и она работала, далее перестала работать, и программист перестал выходить на связь. К сожалению исходников не осталось.Может быть у кого то есть ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести сайт с хостинга на хостинг

    Есть сайт визитка на системе управления "Wordpress" который находится на хостинге [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Freg.ru]reg.ru[/url] Его необходимо перенести на новый хостинг [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fbeget.ru]beget.ru[/url] Пожалуйста оставляйте заявки кто готов приступить сейчас И пожалуйста сразу пишите цену С уважением

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать анимацию

    Необходимо сделать такую анимацию, прикладываю примеры: https://cdn.freelance.ru/img/portfolio/thumb/00/39/70/3764408.png https://cdn.freelance.ru/img/portfolio/thumb/00/38/51/3690810.png https://freelance.ru/shulepov_code - так же вот на этой странице можно посмотреть Всего нужно 12 картинок Пожалуйста сразу пишите цену

    Анимация16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка битрикс

    Задачаhttp://skladsteel.ru/1.Карточка в каталоге.Делаем примерно такую https://gortorgsnab.ru/catalog/metallicheskie_stellazhi/https://prnt.sc/yth69gБез наведения. Цена старая зачернута(серым), Цена новая ЧернымнижеКнопка "Заказать"При наведении раскрываемдлинна ширина высота, нагрузка, количество полокпример https://prnt.sc/ytarjx2. На карточке товараКарточку по верстке делаем аналогомhttps://metall-zavod.ru/catalog/stellazhi_s_nagruzkoy_na_polku_do_200_kg_stfu_metall_zavod/stfu_stellazh_1034_2_0_metall_zavod/#tab1https://prnt.sc/ythuagДобавляем цена старая зачернута серым, Цена новая ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Django доработка

    Есть сайт на django​, необходимо выполнить небольшие доработки​ ​ 1 Авторизация через соцсети 2. Интеграция подписки и клаудпейментс 3. Модификация структуры курсов. Добавление уровня проекта/профессии. 4. Ленд первой страницы поправить 5. Адаптивная верстка ​ Бюджет по договоренности

    Django
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • WP доработки

    Нужно сделать несколько правок на англоязычном сайте [url=http://krakendev.webtm.ru/]http://krakendev.webtm.ru[/url] (это его версия для разработки, оригинал: [url=https://krakenboost.com/]https://krakenboost.com[/url] ) . Понадобится небольшая помощь дизайнера и php-программиста с опытом верстки. 1. При щелчке на значок дискорда должно всплывать окошко, как можно связаться; либо вступить ...

    PHPCSSjQuery
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
Web_freelancer_
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Html сайт доработка
Качественное ТЗ, оплатил всё вовремя, рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую! Выполнил все качественно и в срок!
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