Павел Молоков

Здравствуйте!

Меня зовут Павел, и я занимаюсь магией. Да, для меня веб дизайн - это настоящее волшебство. Он покорил меня безграничной свободой мысли и фантазии. И мне безумно хочется творить и делать красоту :)

Что умею:

-Создание сайтов

- Дизайн сайтов

- Landing page

- Презентации

- Прототипирование

- Логотипы

- Оформление социальных сетей

- Баннеры

- Постеры

Ценю искренность и порядочность. Готов с головой уходить в процесс ради общей цели. Самое главное — любить своё дело, и всегда быть на позитиве ;)

Пишите в любое время)

Работаем!