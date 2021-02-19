Здравствуйте. Нужна готовая программа для накрутки просмотров Ранее заказывал подобную программу, мне ее сделали и она работала, далее перестала работать, и программист перестал выходить на связь. К сожалению исходников не осталось.Может быть у кого то есть ...
Здравствуйте!
Меня зовут Павел, и я занимаюсь магией. Да, для меня веб дизайн - это настоящее волшебство. Он покорил меня безграничной свободой мысли и фантазии. И мне безумно хочется творить и делать красоту :)
Что умею:
-Создание сайтов
- Дизайн сайтов
- Landing page
- Презентации
- Прототипирование
- Логотипы
- Оформление социальных сетей
- Баннеры
- Постеры
Ценю искренность и порядочность. Готов с головой уходить в процесс ради общей цели. Самое главное — любить своё дело, и всегда быть на позитиве ;)
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Работаем!
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть сайт визитка на системе управления "Wordpress" который находится на хостинге [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Freg.ru]reg.ru[/url] Его необходимо перенести на новый хостинг [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fbeget.ru]beget.ru[/url] Пожалуйста оставляйте заявки кто готов приступить сейчас И пожалуйста сразу пишите цену С уважениемВеб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать такую анимацию, прикладываю примеры: https://cdn.freelance.ru/img/portfolio/thumb/00/39/70/3764408.png https://cdn.freelance.ru/img/portfolio/thumb/00/38/51/3690810.png https://freelance.ru/shulepov_code - так же вот на этой странице можно посмотреть Всего нужно 12 картинок Пожалуйста сразу пишите ценуАнимация16 заявокЗакрыт3 года назад
Задачаhttp://skladsteel.ru/1.Карточка в каталоге.Делаем примерно такую https://gortorgsnab.ru/catalog/metallicheskie_stellazhi/https://prnt.sc/yth69gБез наведения. Цена старая зачернута(серым), Цена новая ЧернымнижеКнопка "Заказать"При наведении раскрываемдлинна ширина высота, нагрузка, количество полокпример https://prnt.sc/ytarjx2. На карточке товараКарточку по верстке делаем аналогомhttps://metall-zavod.ru/catalog/stellazhi_s_nagruzkoy_na_polku_do_200_kg_stfu_metall_zavod/stfu_stellazh_1034_2_0_metall_zavod/#tab1https://prnt.sc/ythuagДобавляем цена старая зачернута серым, Цена новая ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть сайт на django, необходимо выполнить небольшие доработки 1 Авторизация через соцсети 2. Интеграция подписки и клаудпейментс 3. Модификация структуры курсов. Добавление уровня проекта/профессии. 4. Ленд первой страницы поправить 5. Адаптивная верстка Бюджет по договоренностиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Развернуть проект django из репозитория git Бюджет по договоренности Сделать нужно сегодняВеб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо установить FreeBSD на виртуальную машину И поставить графическую оболочку KDE Бюджет по договоренностиСистемное программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать небольшие правки на сайте html Подробности в личкуHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно сделать несколько правок на англоязычном сайте [url=http://krakendev.webtm.ru/]http://krakendev.webtm.ru[/url] (это его версия для разработки, оригинал: [url=https://krakenboost.com/]https://krakenboost.com[/url] ) . Понадобится небольшая помощь дизайнера и php-программиста с опытом верстки. 1. При щелчке на значок дискорда должно всплывать окошко, как можно связаться; либо вступить ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад