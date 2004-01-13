dmitiy_filurskii

Здравствуйте. Мен зовут Дмитрий. Мне 17 лет. Я уже около полугода занимаюсь версткой, и за это время набрал достаточно знаний для исполнения небольших проектов. Также имею базовые знания в photoshop. К тому же готов браться за различные маленькие заказы на другие, более простые темы.

Также занимаюсь транскрибацией, работаю в Express Scribe Transcription Software,

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