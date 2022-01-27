Качественная верстка, WordPress, внесение правок и помощь с уже существующими проектами, html-письма.

О себе: работаю в сфере разработки сайтов уже около 2-х лет. Сделаю для вас кроссбраузерную, адаптивную верстку на flexbox. Возможна разработка как лендингов, так и многостраничных сайтов. Добавление анимации. Натягивание сайтов на WordPress. Сделаю вашу работу в срок, учитывая все пожелания и с внесенимем всех необходимых доработок.

Навыки и технологии:

HTML(HTML5)

CSS(CSS3, методология БЭМ)

Gulp

Препроцессор SASS (SCSS)

JS, jQuery

Bootstrap

Работа с WordPress

Верстаю из Figma и PSD

почта: [email protected]

телеграм: https://t.me/igbrudkoff