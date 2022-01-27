Качественная верстка, WordPress, внесение правок и помощь с уже существующими проектами, html-письма.
О себе: работаю в сфере разработки сайтов уже около 2-х лет. Сделаю для вас кроссбраузерную, адаптивную верстку на flexbox. Возможна разработка как лендингов, так и многостраничных сайтов. Добавление анимации. Натягивание сайтов на WordPress. Сделаю вашу работу в срок, учитывая все пожелания и с внесенимем всех необходимых доработок.
Навыки и технологии:
- HTML(HTML5)
- CSS(CSS3, методология БЭМ)
- Gulp
- Препроцессор SASS (SCSS)
- JS, jQuery
- Bootstrap
- Работа с WordPress
- Верстаю из Figma и PSD
почта: [email protected]
телеграм: https://t.me/igbrudkoff
Портфолио
- Адаптивный лендинг51 просмотр
- Лендинг Furniture67 просмотров
- Адаптивный лендинг Freshy56 просмотров
- Адаптивный лендинг38 просмотров