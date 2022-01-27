minuselo

Игорь minuselo

 
24 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная верстка, WordPress, внесение правок и помощь с уже существующими проектами, html-письма.

О себе: работаю в сфере разработки сайтов уже около 2-х лет. Сделаю для вас кроссбраузерную, адаптивную верстку на flexbox. Возможна разработка как лендингов, так и многостраничных сайтов. Добавление анимации. Натягивание сайтов на WordPress. Сделаю вашу работу в срок, учитывая все пожелания и с внесенимем всех необходимых доработок.

Навыки и технологии:

  • HTML(HTML5)
  • CSS(CSS3, методология БЭМ)
  • Gulp
  • Препроцессор SASS (SCSS)
  • JS, jQuery
  • Bootstrap
  • Работа с WordPress
  • Верстаю из Figma и PSD
Контакты

почта: [email protected]

телеграм: https://t.me/igbrudkoff

WordPressСайт на WordPressHTMLCSSBootstrapFigmajQuery
Портфолио