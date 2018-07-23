Редактируем сайт на cms NetCat

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Закрыт2 заявки150 просмотров

Задачи:

1.  Добавить подразделы(они есть) в  разделе верхнего меню "Услуги"

2. Добавить соглашение о политике обработки данных в пару форм

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Сроки и стоимость

7 лет назад
Svetymne
44 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров