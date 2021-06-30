Требуется выполнить рендер 3D-сцены в 3D Max с использованием Corona. Необходимо создать 7-8 рендеров с разными ракурсами и настроить освещение. Портфолио обязательно.
Сделать картинки по подобию, в 3D
Портфолио, цена, сроки?
Всего картинок плинтуса будет около 100.
Тестовое задание: Нужно отрисовать две картинки интерьерного плинтуса. Одна - в сечении, с углом и выступом и разрезом, вторая - как он (плинтус) смотрится в интерьере.
1. Главное требование, чтобы плинтус был как можно лучше виден.
То есть плинтус показывается как он стыкуется на углах и выступах. Размеры как в примере.
2. Показать на картинке 1900х1000 плинтус потолочный в интерьере. Интерьеров нет. Утеряны. Жилая комната. То есть стена с углом и выступом (обои или штукатурка и картины, бра). Примерно как должно быть ( только или колонна или выступ).
Разрешение для интернета - 72 пикселя на дюйм.
Заявки фрилансеров
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