Сделать картинки по подобию, в 3D

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт17 заявок686 просмотров

Портфолио, цена, сроки?

Всего картинок плинтуса будет около 100.

Тестовое задание: Нужно отрисовать две картинки интерьерного плинтуса. Одна - в сечении, с углом и выступом и разрезом, вторая - как он (плинтус) смотрится в интерьере.

1. Главное требование, чтобы плинтус был как можно лучше виден.

То есть плинтус показывается как он стыкуется на углах и выступах. Размеры как в примере.

2. Показать на картинке 1900х1000 плинтус потолочный в интерьере. Интерьеров нет. Утеряны. Жилая комната. То есть стена с углом и выступом (обои или штукатурка и картины, бра). Примерно как должно быть ( только или колонна или выступ). 

Разрешение для интернета - 72 пикселя на дюйм. 

4 года назад
Svetymne
44 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Жавохир
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
4 года назад
Андрей
 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов(-1)
4 года назад
Дмитрий
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Влад
 
56 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
14 отзывов
4 года назад
Вера
 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Анатолий
 
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
4 года назад
Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Яков
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Диас
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Сергей
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Валерий
 
55 лет
18 лет в сервисе
Был
19 часов назад
2 отзыва
4 года назад
Владимир
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Симон
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
158 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
23 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Рендер 3д сцены в 3D Max + Corona

    Требуется выполнить рендер 3D-сцены в 3D Max с использованием Corona. Необходимо создать 7-8 рендеров с разными ракурсами и настроить освещение. Портфолио обязательно.

    3ds Max
    3D-графика20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимация разборка в 3D

    Необходимо создать анимацию разборки лампы на части в 3D. Имеется готовая модель в 3D Max. На выходе требуется файл в формате GLB или GLTF. Укажите цену и предпочтение отдается специалистам, имеющим опыт работы с указанными форматами.

    3ds Max
    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать простую 3d модель дома (фасад+кровля) СРОЧНО

    Требуется разработать простую 3D-модель двухэтажного дома с мансардой и вальмовой крышей. Имеются конструкторские чертежи с размерами фасадов и параметрами крыши. Модель необходима для проверки пропорциональности и визуализации в заданных размерах.

    3D-графика24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Специалист 3ds Max и Corona для визуализации интерьеров/экстерьеров

    Требуются эксперты по 3ds Max и Corona Renderer для постоянной работы над визуализацией интерьеров и экстерьеров. Обязательное внимание к деталям и ответственность. После завершения работы необходимы исходные файлы и NDA. Оплата фиксированная за проект, ожидаются примеры работ и сроки выполнения.

    3ds Max
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать 3д модель шлема.

    Требуется разработать масштабную .STL модель шлема на основе существующего 3D-скана. Модель должна соответствовать требованиям технического задания и быть готова для 3D-печати.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать рендеры

    Требуется сделать рендеры лифта с кабиной и платформой. Первые рендеры должны быть разделены на элементы в PNG с прозрачным фоном. Необходимо предоставить разные перспективы и ракурсы для портфолио. Формат изображений - JPEG или PNG. В предложении указать стоимость и сроки выполнения.

    3ds Max
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужна 3D модель Камея Гонзага

    Требуется разработать 3D модель Камея Гонзага на основе предоставленного примера. Важно, чтобы модель была детализированной и соответствовала исходному изображению.

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Комплект детской мебели

    Требуется разработка 3D-модели комплекта детской мебели, включая стол и стулья. Необходимо учесть различные варианты стульев и столов. Дополнительные фото и нюансы будут предоставлены в личном сообщении.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад