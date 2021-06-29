Требуется разработать простую 3D-модель двухэтажного дома с мансардой и вальмовой крышей. Имеются конструкторские чертежи с размерами фасадов и параметрами крыши. Модель необходима для проверки пропорциональности и визуализации в заданных размерах.
Анимация разборка в 3D
Нужно сделать простую анимацию в 3D разборки лампы на части
Вот пример анимации
http://download.alesko.eu/divers/lampa.mp4
Есть готовая модель в 3D max, на выходе нужен файл в формате GLB или GLTF (есть экспортеры для 3D редакторов в этот формат)
Сразу указывайте цену
Приоритет специалистам, кто уже работал с данным форматом
Заявки фрилансеров
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