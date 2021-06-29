Анимация разборка в 3D

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Закрыт12 заявок599 просмотров

Нужно сделать простую анимацию в 3D разборки лампы на части

Вот пример анимации

http://download.alesko.eu/divers/lampa.mp4

Есть готовая модель в 3D max, на выходе нужен файл в формате GLB или GLTF (есть экспортеры для 3D редакторов в этот формат)

Сразу указывайте цену

Приоритет специалистам, кто уже работал с данным форматом

3ds Max
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