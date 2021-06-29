Нужно сделать 3d модель дома, есть конструкторские чертежи с размерами фасадов дома и параметрами крыши

Дом двухэтажный прямоугольный с одним выступом + мансарда под вальмовой крышей с двумя "кукушками".

Нужна простая модель - понять насколько пропорционально будет смотреться дом в заданных размерах и с заданной высотой и формой кровли.