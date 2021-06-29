Нарисовать простую 3d модель дома (фасад+кровля) СРОЧНО

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Закрыт24 заявки931 просмотр

Нужно сделать 3d модель дома, есть конструкторские чертежи с размерами фасадов дома и параметрами крыши

Дом двухэтажный прямоугольный с одним выступом + мансарда под вальмовой крышей с двумя "кукушками".

Нужна простая модель - понять насколько пропорционально будет смотреться дом в заданных размерах и с заданной высотой и формой кровли.

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