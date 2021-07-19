Создать 3д модель шлема.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен5 заявок1012 просмотров

Нужно сделать масштабную .STL  модель каски на основе имеющегося 3д скана в соответствии требованиями техзадания.

Для 3д печати.

4 года назад
aa410
51 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vaddik
Вадим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$50
21 день
Мне понравилось работать с Вадимом. Обязательно будем сотрудничать ещё в самое ближайшее время.
Благодарю за терпение, хорошо поставленные задачи. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Очень жду финальных фотографий, думаю, получится потрясающе :)

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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Vaddik
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Влад
 
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6 часов назад
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Николай
 
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