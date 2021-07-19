Требуется сделать рендеры лифта с кабиной и платформой. Первые рендеры должны быть разделены на элементы в PNG с прозрачным фоном. Необходимо предоставить разные перспективы и ракурсы для портфолио. Формат изображений - JPEG или PNG. В предложении указать стоимость и сроки выполнения.