Разработать 2 3D модельки: 1) Моделька подполковника с перерисовкой лица из реального фото, фуражка, форма, лицо, сапоги, спортивное телосложение. Персонаж будет озвучен, самая простая анимация губ, анимация отдать честь, сесть на стул. 2) Моделька ...
Визуализировать модель деревянного дома
Имеется проект небольшого деревянного дома в Архикаде, нужно визуализировать его с хорошей детализацией для размещения на главной странице адаптивного сайта компании. Нужны 2 проекции с применением стилистики компании в элементах внешней отделки, предоставлю исполнителю материалы для копирования стиля.
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