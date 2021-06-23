Дизайн интерьера.

Есть помещение с ремонтом и мебелью. Нужно поменять расстановку мебели. Перед тем, как это делать, хотим отрисовать это в 3D-макете для понимания полной картинка, все ли верно и как это все будет смотреться. Соответственно, нужно помещение, со всем находящимся внутри, с ОБЫЧНЫХ фотографий перерисовать в 3D-макет и "подвигать" мебель в указанные нами места. Придумывать самим ничего не нужно.