Дизайн интерьера.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт24 заявки529 просмотров

Есть помещение с ремонтом и мебелью. Нужно поменять расстановку мебели. Перед тем, как это делать, хотим отрисовать это в 3D-макете для понимания полной картинка, все ли верно и как это все будет смотреться. Соответственно, нужно помещение, со всем находящимся внутри, с ОБЫЧНЫХ фотографий перерисовать в 3D-макет и "подвигать" мебель в указанные нами места. Придумывать самим ничего не нужно. 

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maxstor2004
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