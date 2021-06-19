Рендеры sketch-up и видео-облеты объектов

Есть готовая!!! модель (сценическое пространство) - нужно сделать качественные рендеры разных планов каждой сцены (сцены есть в метках - Город, Дом Мари, Казарма, Лаборатория, Озеро - все подписано + немного деталей по выбору. (Так, чтоб максимально по свету напоминало эскиз!)Также сделать три видео:1) Объект кровать - кружение вокруг объекта (чтоб была понятна форма)2) Столы и стулья - тоже кручение вокруг объектов (чтоб была понятна форма)3) Дома - то же самое.Жду отклик!Внизу даны эскизы, модель готовую вышлю уже исполнителюЦена до: 2 000