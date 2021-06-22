Разработать 2 3D модельки + небольшая анимация

Разработать 2 3D модельки: 1) Моделька подполковника с перерисовкой лица из реального фото, фуражка, форма, лицо, сапоги, спортивное телосложение. Персонаж будет озвучен, самая простая анимация губ, анимация отдать честь, сесть на стул.

2) Моделька курсанта с перерисовкой лица из реального фото, форма, лицо, фуражка, сапоги, худой но спортивный. Анимация ходьбы, анимация отдать честь.

5 тысяч полигонов, даже очень много, чем меньше тем лучше.

Фотографически модельки не делать. Легкого сходства более чем достаточно

Итерационная оплата

Пример материалов в прикрепленных файлах