Есть готовая!!! модель (сценическое пространство) - нужно сделать качественные рендеры разных планов каждой сцены (сцены есть в метках - Город, Дом Мари, Казарма, Лаборатория, Озеро - все подписано + немного деталей по выбору. (Так, чтоб ...
Доработать .stl модель шлема.
Нужно внести изменения в уже имеющуюся 3д модель шлема(.stl) в соответствии с требованиями техзадания и исходными материалами.
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