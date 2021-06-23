Необходимо создать качественные рендеры разных планов для готовой 3D-модели сценического пространства. Требуются рендеры сцен: Город, Дом Мари, Казарма, Лаборатория и Озеро. Также нужно сделать три видео-облета вокруг объектов: кровати, столов и стульев, а также домов для демонстрации формы. Эскизы предоставлены, модель будет отправлена исполнителю.