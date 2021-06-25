Необходимо сделать рендеры.

1) Лифт с кабиной, разделённый на элементы в PNG с прозрачным фоном (шахта, кабина, напольное покрытие, стеновая панель, освещение, двери в 2-х вариантах – открытые и

закрытые). Плюс цельный исходник. Перспектива прямая.

2) Лифт с кабиной и платформа (без разделения) в PNG с прозрачным фоном. Перспектива в 3-х вариантах (прямая, слегка повёрнута влево, слегка повёрнута вправо).

3) Лифт с кабиной и платформой для портфолио. Вписанный в разные интерьеры с помощью 3D Max или другой аналогичной программы с реалистичным качеством. Примерное соотношение количества фото лифта с кабиной (70%) и платформой (30%. Количество 6-10 штук.

Перспективы и ракурсы разные, интерьер разный. Формат JPEG или PNG.

В предложении указать стоимость и сроки