Требуется разработать 3D модель Камея Гонзага на основе предоставленного примера. Важно, чтобы модель была детализированной и соответствовала исходному изображению.
Сделать рендеры
Необходимо сделать рендеры.
1) Лифт с кабиной, разделённый на элементы в PNG с прозрачным фоном (шахта, кабина, напольное покрытие, стеновая панель, освещение, двери в 2-х вариантах – открытые и
закрытые). Плюс цельный исходник. Перспектива прямая.
2) Лифт с кабиной и платформа (без разделения) в PNG с прозрачным фоном. Перспектива в 3-х вариантах (прямая, слегка повёрнута влево, слегка повёрнута вправо).
3) Лифт с кабиной и платформой для портфолио. Вписанный в разные интерьеры с помощью 3D Max или другой аналогичной программы с реалистичным качеством. Примерное соотношение количества фото лифта с кабиной (70%) и платформой (30%. Количество 6-10 штук.
Перспективы и ракурсы разные, интерьер разный. Формат JPEG или PNG.
В предложении указать стоимость и сроки
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