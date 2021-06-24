3d-моделлер, чертежи, визуализатор

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок682 просмотра

Нужны 3D моделирование и разработка чертежей.

Уровень сложности можно посмотреть на сайте (добавила во вложения). Мы производители чугунного литья, не перекупы. Льем архитектурное и промышленное. Работаем с КГИОП, авт. надзором. Берем частные и муниципальные заказы.

Работы много, первый дизайнер не справляется с объемом. Условия: с нас замеры и ТЗ, с вас – чертеж, модель и согласование правок. Дадим удаленного помощника.

Мы работаем как юр. лицо.

Как выглядит типичная задача (это и есть ТЗ):

есть площадь, периметр 3,5 на 5. Калитка не нужна (рис. 1). И есть секционное ограждение (рис. 2). Нужно разработать чертеж, 3D визуализацию и 3D модель в stl.

В чем ждем: 3D Макс или блендер. Автокад.

Требуемый срок выполнения подобной задачи: неделя.

Да, обычно есть либо просто скетч, либо картинка из гугла. У нас дизайнер нагугливает ее же в нормальном разрешении. Чаще всего есть уже и готовые модели, которые просто можно поправить.

AutoCAD
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