Требуется создание 3D-анимированных роликов на тематику Minecraft по заданному сценарию. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы в таких программах, как Mine-imator, Cinema 4D и Blender. Ожидается качественная анимация и внимание к деталям.
3d-моделлер, чертежи, визуализатор
Нужны 3D моделирование и разработка чертежей.
Уровень сложности можно посмотреть на сайте (добавила во вложения). Мы производители чугунного литья, не перекупы. Льем архитектурное и промышленное. Работаем с КГИОП, авт. надзором. Берем частные и муниципальные заказы.
Работы много, первый дизайнер не справляется с объемом. Условия: с нас замеры и ТЗ, с вас – чертеж, модель и согласование правок. Дадим удаленного помощника.
Мы работаем как юр. лицо.
Как выглядит типичная задача (это и есть ТЗ):
есть площадь, периметр 3,5 на 5. Калитка не нужна (рис. 1). И есть секционное ограждение (рис. 2). Нужно разработать чертеж, 3D визуализацию и 3D модель в stl.
В чем ждем: 3D Макс или блендер. Автокад.
Требуемый срок выполнения подобной задачи: неделя.
Да, обычно есть либо просто скетч, либо картинка из гугла. У нас дизайнер нагугливает ее же в нормальном разрешении. Чаще всего есть уже и готовые модели, которые просто можно поправить.
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