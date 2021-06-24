Требуется создание 3D-анимированных роликов на тематику Minecraft по заданному сценарию. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы в таких программах, как Mine-imator, Cinema 4D и Blender. Ожидается качественная анимация и внимание к деталям.
Создание 3д анимированных роликов
Создание 3д анимированных роликов по сценарию на тематику Minecraft
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