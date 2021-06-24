Требуется разработать 2 3D модельки: подполковника с анимацией губ и отдачи чести, а также курсанта с анимацией ходьбы. Модельки должны иметь легкое сходство с реальными лицами из фото, с ограничением в 5000 полигонов. Итерационная оплата. Примеры материалов предоставлены.