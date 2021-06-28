Ищу сильных ответственных экспертов по 3ds Max и Corona Renderer для постоянной работы над множеством интерьеров и экстерьеров.

Внимание к деталям, ответственность, быть на связи is a must.

После завершения интерьера/экстерьера требуются исходные файлы + NDA.

Оплата - фиксированная цена за выполненный интерьер / экстерьер. Возможны небольшие корректировки, но не много.

Также, чтобы увидеть, как проходит рабочий процесс, скорость выполнения работы и так далее - будет предоставлено пробное задание.

Вместе со своими предложениями, пожалуйста, присылайте образцы ваших рендеров и примерные сроки их выполнения.

Также напишите, пожалуйста, стоимость за интерьер и экстерьер.

Предложения без прикрепленных примеров рендеринга и информации обрабатываться не будут.