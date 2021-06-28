Требуется разработать масштабную .STL модель шлема на основе существующего 3D-скана. Модель должна соответствовать требованиям технического задания и быть готова для 3D-печати.
Специалист 3ds Max и Corona для визуализации интерьеров/экстерьеров
Ищу сильных ответственных экспертов по 3ds Max и Corona Renderer для постоянной работы над множеством интерьеров и экстерьеров.
Внимание к деталям, ответственность, быть на связи is a must.
После завершения интерьера/экстерьера требуются исходные файлы + NDA.
Оплата - фиксированная цена за выполненный интерьер / экстерьер. Возможны небольшие корректировки, но не много.
Также, чтобы увидеть, как проходит рабочий процесс, скорость выполнения работы и так далее - будет предоставлено пробное задание.
Вместе со своими предложениями, пожалуйста, присылайте образцы ваших рендеров и примерные сроки их выполнения.
Также напишите, пожалуйста, стоимость за интерьер и экстерьер.
Предложения без прикрепленных примеров рендеринга и информации обрабатываться не будут.
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