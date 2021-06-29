Рендер 3д сцены в 3D Max + Corona

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  2. 3D-графика
Закрыт20 заявок1162 просмотра

Нужно сделать рендер сцены в разных ракурсах, а так же настроить в сцене освещение. 

Будет  7-8 рендеров.

Присылайте своё портфолио обязательно.

3ds Max
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AnnaChumakova
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