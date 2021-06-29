Требуются эксперты по 3ds Max и Corona Renderer для постоянной работы над визуализацией интерьеров и экстерьеров. Обязательное внимание к деталям и ответственность. После завершения работы необходимы исходные файлы и NDA. Оплата фиксированная за проект, ожидаются примеры работ и сроки выполнения.