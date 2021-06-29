Необходимо создать анимацию разборки лампы на части в 3D. Имеется готовая модель в 3D Max. На выходе требуется файл в формате GLB или GLTF. Укажите цену и предпочтение отдается специалистам, имеющим опыт работы с указанными форматами.
Рендер 3д сцены в 3D Max + Corona
Нужно сделать рендер сцены в разных ракурсах, а так же настроить в сцене освещение.
Будет 7-8 рендеров.
Присылайте своё портфолио обязательно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика12 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать простую 3D-модель двухэтажного дома с мансардой и вальмовой крышей. Имеются конструкторские чертежи с размерами фасадов и параметрами крыши. Модель необходима для проверки пропорциональности и визуализации в заданных размерах.3D-графика24 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуются эксперты по 3ds Max и Corona Renderer для постоянной работы над визуализацией интерьеров и экстерьеров. Обязательное внимание к деталям и ответственность. После завершения работы необходимы исходные файлы и NDA. Оплата фиксированная за проект, ожидаются примеры работ и сроки выполнения.3D-графика10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать масштабную .STL модель шлема на основе существующего 3D-скана. Модель должна соответствовать требованиям технического задания и быть готова для 3D-печати.3D-графика1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется сделать рендеры лифта с кабиной и платформой. Первые рендеры должны быть разделены на элементы в PNG с прозрачным фоном. Необходимо предоставить разные перспективы и ракурсы для портфолио. Формат изображений - JPEG или PNG. В предложении указать стоимость и сроки выполнения.3D-графика5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать 3D модель Камея Гонзага на основе предоставленного примера. Важно, чтобы модель была детализированной и соответствовала исходному изображению.3D-графика4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо импортировать 3D модели из Blender в Minecraft, следуя 12-минутному видео туториалу на английском. Опыт работы с 3D-графикой и знание Minecraft обязательны.3D-графика2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка 3D-модели комплекта детской мебели, включая стол и стулья. Необходимо учесть различные варианты стульев и столов. Дополнительные фото и нюансы будут предоставлены в личном сообщении.3D-графика1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется 3D моделирование и разработка чертежей для архитектурного и промышленного литья. Необходима 3D визуализация и модель в формате STL. Условия: замеры и ТЗ предоставляем, требуется чертеж, модель и согласование правок. Срок выполнения - неделя. Используем 3D Max или Blender, AutoCAD.3D-графика7 заявокЗакрыт4 года назад