Доработать передачу параметров

$150
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка1265 просмотров
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Изучить возможность и реализовать запрет передачи сайту, что браузер в режиме управления.

firefoxOptions.Profile.SetPreference("dom.webdriver.enabled", false); не помогает

фрагмент кода:

firefoxOptions.Profile.SetPreference("browser.cache.disk.enable", false);

firefoxOptions.Profile.SetPreference("browser.cache.memory.enable", false);

firefoxOptions.Profile.SetPreference("browser.cache.offline.enable", false);

firefoxOptions.Profile.SetPreference("network.http.use-cache", false);

firefoxOptions.Profile.SetPreference("dom.webdriver.enabled", false);

firefoxOptions.Profile.SetPreference("webdriver_enable_native_events", false);

firefoxOptions.Profile.SetPreference("webdriver_assume_untrusted_issuer", false);

firefoxOptions.Profile.SetPreference("media.peerconnection.enabled", false);

firefoxOptions.Profile.SetPreference("media.navigator.permission.disabled", true);

bool notViewImage = this.NotViewImage;

if (notViewImage)

{

firefoxOptions.Profile.SetPreference("permissions.default.image", 2);

firefoxOptions.Profile.SetPreference("dom.ipc.plugins.enabled.libflashplayer.so", false);

}

firefoxOptions.Profile.SetPreference("geo.enabled", true);

firefoxOptions.Profile.SetPreference("geo.provider.use_corelocation", true);

firefoxOptions.Profile.SetPreference("geo.prompt.testing", true);

firefoxOptions.Profile.SetPreference("geo.prompt.testing.allow", true);

firefoxOptions.Profile.SetPreference("intl.accept_languages", true);

Иными словами, отключить принудительную передачу WebDriver true (должна исчезнуть иконка "робота").

Добавил скриншоты тестирования (по запросу)

При необходимости, залью софт.

2 года назад
webjournal
Павел 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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