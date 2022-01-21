Доработать программу на С++ с графическим интерфейсом

Требуется программист python (уровень знания junior/middle), работа поэтапная - нужно написать логику для контроллера + серверную часть на Flask. Контроллер M5Stack, среда разработки https://flow.m5stack.com
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