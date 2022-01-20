Написать простенький авторегер

$50
Прикладное ПОЗакрыт4 заявки605 просмотров
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Тз:

Заходит на сайт, из файла подтягивает данные, сохраняет прошедшие данные в отдельный файл.

2 года назад
guest_1642693918266
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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