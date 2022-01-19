PHP-разработчик в крупную компанию (Россия)

Делаю бота для продажи на marketCSGO, он будет работать вместе с Steam Desktop Authenticator(Это программа для подтверждения обменов, с открытым исходным кодом). Хочу, чтобы в SDA можно было перепривязывать Steam Guard, вместо того, чтобы добавлять ...
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В крупной российской компании, занимающейся разработкой специализированного программного обеспечения, открыта вакансия ведущего Fullstack-разработчика. Офис в Москве, но рассматриваем удаленного сотрудника из России.
Обязанности:
- Наращивать функциональность текущих проектов.
- Проектировать и внедрять новые подсистемы.
- Проводить рефакторинг, увеличивать тестовое покрытие.
- Участвовать в code review, выступать ментором, повышать культуру разработки в команде.
- Взаимодействовать с заказчиками сервисов, формировать технические задания и документацию.
- Оптимизировать релизный цикл, внедрять CI/CD.
- Расти до технического лидера группы/проекта.
Требования:
- Опыт fullstack-разработки веб-проектов
- Владение принципами ООП, SOLID, паттернами разработки
- Опыт работы с РНР, PostgreSQL, J
- Готовность как к командной, так и самостоятельной работе над любыми видами задач.
Наш стек:Linux/FreeBSD, Nginx, PHP 7, Yii2, Redis, Python, React, jQuery, Less, Stylus, Vanilla JS.
Мы собираем релизы используя Webpack, Gulp и Jenkins, проверяем качество с помощью Codeception и Jest.Делаем ревью и постоянно совершенствуем кодовую базу. Осваиваем практики TDD и DDD.
Условия:
- Трудоустройство в соответствии с ТК РФ (полностью белая зарплата)
- Медицинское страхование (ДМС)
- Возможность профессионального развития и карьерного роста
- Доброжелательная, демократичная и творческая атмосфера в коллективе
- Офис в шаговой доступности от метро
- График: 5/2, возможно гибкое начало дня
Спасибо!
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