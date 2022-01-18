Доработка телеграм бота на Python

Задача:

Разработка телеграм чат бота для записи на тренировки, более детальная информация в телеграм.

Отвечать буду кандидатам, которые вначале сообщения напишут слово ЧАТБОТ

Требования к кандидату:

- согласие доработать с чужим кодом, а не переписывать с нуля

- разработка через GitHub (по задачам, через ветки)

- участие в составлении тех требований

- адекватная коммуникация (созвоны для обсуждения видео связь/телеграм )

- адекватно реагировать на изменение требований (описаный в документе)

- возможность уделять проекту достаточно времени, для видимого прогресса

- быть несколько часов (не менее 2х) на связи в рабочие дни днем

Технические требования:

- Python (Poetry, Uvicorn), Aiogram, FastAPI (callbacks)

- Firebase (Firestore), Google Cloud (Domain verification TXT record, etc..)

- Google Calendar API

- GitHub

- Docker, Nginx (запуск в прод)

- работа с Front-end'oм большой плюс

- понимание как запустить приложение в продакшин (нагрузка и тп) большой плюс