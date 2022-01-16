Rice distribution

Нужно сделать простой чат бот Телеграм на питоне: - Регистрация пользователя - Подписка на определенные темы мероприятий Далее бот должен при появлении новых мероприятий по теме (темам) присылать уведомления (рассылку) подписанным пользователям. На бэке будет простая БД MySQL (структура уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать программу для курсовой и описать алгоритмы которые задействуются.
Требования к программному обеспечению:
Пользователь должен иметь возможность
сохранять результаты моделирования наборов значений случайной величины в
файлах в форматах, доступных для дальнейшей обработки приложениями MS
Office.
Результаты моделирования должны быть представлены в графическом виде, позволяющем
сравнить закон распределения вероятности случайной величины с
результатами расчетов, представленными в виде гистограмм.
Интегральные характеристики случайной
величины, соответствующие теоретическим значениям и значениям,
полученным в результате статистического анализа результатов расчета,
должны быть представлены в таблице.
Отдельными пунктами главного меню должна быть
помощь пользователю, содержащему теоретические данные по распределению и
инструкцию по эксплуатации программы, а также данные по разработчику.
Описать методы и алгоритмы генерирования случайной величины. способ
обратной функции. Метод Неймана. Метод Метрополис и другие методы.
Разрабатывать можно на любом языке программирования
- Похожие заказы
- $100Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
Ищем промышленного дизайнера Мы создаем аппаратный кошелек для криптовалюты, в рамках проекта нам нужен промышленный дизайнер, который сможет реализовать концепт проект кошелька Задача: продумать концепт портативного устройства, форм фактор кредитной карты, , без детальной проработки Материалы: предпочтительно алюминий, ...Закрыт2 года назад
- $250
Требуется написать программу для регистрации аккаунтов Ozon и WB. Регистрация происходит по номеру телефона. Номер телефона берем из базы номеров(свои номера) ФИО Адрес доставки и тд так же берем из базыДалее по заданному сценарию скрипт ...Закрыт2 года назад
Нужно написать расширение для Google Chrome, подробности и моменты работы будут подробно описаны в документе. Ссылка: [url=https://docs.google.com/document/d/1gSyqjNdpTCmIwh-SERqSDLkN-7dbpAwTK22cDtkZIHM/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1gSyqjNdpTCmIwh-SERqSDLkN-7dbpAwTK22cDtkZIHM/edit?usp=sharing[/url] По срокам: примерно 1,5 - 2 недели. Так же, просьба по написанию понятного кода, с пояснениями, чтобы в дальнейшем было удобно ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать 3 лабораторные работы на языке assembler при том там должен быть не любой ассемблер, а в компиляторе FASM. Описать каждую строку коду комментарием с пояснением (можно кратким) что и как работает. [1] Дана строка из ...Закрыт2 года назад
Требуется сделать программу вычисления вероятностей сочетаний как произведение вероятностей отдельных цифр сочетания. Выходными данными являются: 1.таблица сочетаний; 2.таблица вероятностей. Таблица сочетаний представляет собой ячейки с идентификатором (до 150 идентификаторов) n-столбцов на m-строчек. Таблица вероятностей представляет собой ячейки с вероятностью каждого ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
1. Нужен плагин, который добавляет в БД WooComerce два поля: - в одном поле будет хранится QR-код, созданный на основе нескольких полей этой же БД. QR-код создается автоматически при условии оплаты заказа.- второе поле содержит электронные ...Закрыт2 года назад
Есть китайский онлайн-кинотеатр iQiyi.com, который с некоторых пор при попытке зайти из России перебрасывает на урезанную, но локализованную на английский международную версию [url=http://iq.com/?fbclid=IwAR2UqYqYjdzPG_rscYtjVNSeamF0ZJPjhX8CH7GYF14ezbklQgAT0dEzRN0]iq.com[/url] (кстати, хорошо бы разобраться, как этого избежать, VPN китайский не помогает). Там ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад