Написать код на языке си шарп

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в текстовом файле записан построчный список персональных данных в формате ФИО в каждой строке.
необходимо подсчитать число совпадений ФИО.
результат сохранить в текстовый файл в виде пар (фам. число, имя число, отч. число)
создать приложение WPF в котором реализовать решение задачи. при этом обеспечить:
чтение данных из файла
показ данных в окне
вычисление функции. вычисление функции реализовать в отдельном классе
показ результата в окне
сохранение результата в файл
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