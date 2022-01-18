Функционал гибких окон в библиотеке jsprit

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Необходимо реализовать функционал гибких окон в библиотеке jsprit (или помочь нам консультацией). Пишите пожалуйста если есть опыт работы с

данной библиотекой.

2 года назад
velcom
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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