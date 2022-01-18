Делаю бота для продажи на marketCSGO, он будет работать вместе с Steam Desktop Authenticator(Это программа для подтверждения обменов, с открытым исходным кодом). Хочу, чтобы в SDA можно было перепривязывать Steam Guard, вместо того, чтобы добавлять ...
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Необходимо реализовать функционал гибких окон в библиотеке jsprit (или помочь нам консультацией). Пишите пожалуйста если есть опыт работы с
данной библиотекой.
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