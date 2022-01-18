Телеграм чатбот для конференций

Приветствую, нужен чатбот телеграм для конференций, далее он нужен вызывать звонок и всех нужных пользователей с сайта. Можете взять готовые решения, не важно, главное потом с помощью ввода нужных данных и кнопки вызывать его с сайта, но это уже после, главное сам бот