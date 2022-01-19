Делаю бота для продажи на marketCSGO, он будет работать вместе с Steam Desktop Authenticator(Это программа для подтверждения обменов, с открытым исходным кодом). Хочу, чтобы в SDA можно было перепривязывать Steam Guard, вместо того, чтобы добавлять ...
Программа извлекающая и сравнивающая цены с криптовалютных бирж
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа должна извлекать каждую секунду и сравнивать цены актива с сайтов бирж ссылки на которые я ввел в оба столбца одной строки. В третьем столбце хочу иметь возможность задать необходимую разницу в цене в % при достижении которой программа издаст звуковой сигнал и выделит строку.
Пример сайтов:
https://www.gate.io/trade/SHIB_USDT
https://trade.kucoin.com/trade/SHIB-USDT
Введя эти ссылки в программу, хочу чтобы она разделила цену актива SHIB с первого сайта на значение с второго сайта и если я задал отклонение 3, это означает что если результат деления
В программе должно быть десять строк. Вариантов сайтов я дам штук 7-8, но по возможности хотелось бы чтобы созданная вами программа могла извлечь цену из заголовка любого сайта. Везде цена есть в названии вкладки и ее нет в html коде страницы, она подтягивается javascript как я понимаю.
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