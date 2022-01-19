Программа извлекающая и сравнивающая цены с криптовалютных бирж

﻿Программа должна извлекать каждую секунду и сравнивать цены актива с сайтов бирж ссылки на которые я ввел в оба столбца одной строки. В третьем столбце хочу иметь возможность задать необходимую разницу в цене в % при достижении которой программа издаст звуковой сигнал и выделит строку.

Пример сайтов:

https://www.gate.io/trade/SHIB_USDT

https://trade.kucoin.com/trade/SHIB-USDT

﻿

﻿Введя эти ссылки в программу, хочу чтобы она разделила цену актива SHIB с первого сайта на значение с второго сайта и если я задал отклонение 3, это означает что если результат деления

В программе должно быть десять строк. Вариантов сайтов я дам штук 7-8, но по возможности хотелось бы чтобы созданная вами программа могла извлечь цену из заголовка любого сайта. Везде цена есть в названии вкладки и ее нет в html коде страницы, она подтягивается javascript как я понимаю.