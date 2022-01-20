Математическое моделирование и (или) диаграмма потоков данных воронки

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Мы ищем как исполнителя, готового реализовать проект по математическому моделированию, так и того, кто в консультационном порядке ответит на ряд представленных вопросов - без последующей разработки.

Вопросы и подробное описание задачи можно посмотреть по ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1daxLOlgqw_X5mPQzi5YtqgTGhIP-VpmjL-LXdGVRZJY/edit#gid=309086062

2 года назад
b1bk0
Денис 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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