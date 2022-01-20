Делаю бота для продажи на marketCSGO, он будет работать вместе с Steam Desktop Authenticator(Это программа для подтверждения обменов, с открытым исходным кодом). Хочу, чтобы в SDA можно было перепривязывать Steam Guard, вместо того, чтобы добавлять ...
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Ребят надо сделать софт который будет проверять баланс кошельков битоин через API блокчейна, и прикрутить выставление потоков и прокси.
Что-бы меньше грузил CPU и в секудну что-бы много проверял.
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