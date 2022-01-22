Небольшой смарконтракт

нужно создать action для Фотошопа есть FX BOX - там есть Экшен но он не записываеться в Экшены ФОТОШОПА чтоб в большом количетсве обрабатывать изображения. Вобщем мне нужен экшен чтоб на автомате обработать 1000 изображений этим Эффектом из ...