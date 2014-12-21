Eugene_WL

Евгений Eugene_WL

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Изготовление флеш банеров по адекватной цене

Отзывы заказчиков

stemroach
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Создание анимационного банера
Отличный исполнитель. Услышал и сделал как надо.
Четкая постановка задачи, предоставлены все необходимые материалы. Легко и приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Сделать анимированный (swf) баннер
Евгений отлично справился с задачей. Нарисовал красивый анимированный флеш-баннер и сделал 2 ресайза. Спасибо!
Ваши отзывы вдохновляют. Рад сотрудничеству. Рекомендую.
Ответный отзыв
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Flash-баннер 3-х размеров
Отличный исполнитель. Очень профессионально и качественно. Я действительно не ожидал такого профессионального подхода к работе. Спасибо.
Приятно работать когда заказчик знает чего хочет , и мгновенно реагирует на все запросы и предложения. Благодарен за сотрудничество
Ответный отзыв
Баннеры
3 отзыва
от $20
от 1 дня
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