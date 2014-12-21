Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель. Услышал и сделал как надо.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, предоставлены все необходимые материалы. Легко и приятно работать. Рекомендую.
$30
10 баллов
10 лет назад
Евгений отлично справился с задачей. Нарисовал красивый анимированный флеш-баннер и сделал 2 ресайза. Спасибо!
Ответный отзыв
Ваши отзывы вдохновляют. Рад сотрудничеству. Рекомендую.
$20
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель. Очень профессионально и качественно. Я действительно не ожидал такого профессионального подхода к работе. Спасибо.
Ответный отзыв
Приятно работать когда заказчик знает чего хочет , и мгновенно реагирует на все запросы и предложения. Благодарен за сотрудничество
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3 отзыва
от $20
от 1 дня
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