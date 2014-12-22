Знания
- HTML5 и CSS3
- Javascript, jQuery, d3.js
- Twitter Bootstrap
- WordPress, Joomla, Drupal
- PHP, MySql
- Python/Django, Postgresql
- XML/XSLT
- Кроссбраузерная, адаптивная, резиновая вёрстка сайтов (практически любой сложности)
- Натяжка макетов на CMS
- Создание сайтов "под ключ"
Время работы
ПН-ПТ: 15-19, 20-00
СБ-ВС: 09-00
Контактные данные:
email: [email protected]
skype: x_archi_x
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$60
10 баллов
10 лет назад
Очень доволен вёрсткой!!! Сделал всё быстро и качественно, рекомендую!!!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, всем рекомендую.
$42
10 баллов
10 лет назад
Работу выполнил хорошо. Все правки вносил своевременно. Результатом доволен. Спасибо
Ответный отзыв
Отлично сработались.
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга