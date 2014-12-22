x_archi_x

Артур x_archi_x

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Знания

  • HTML5 и CSS3
  • Javascript, jQuery, d3.js
  • Twitter Bootstrap
  • WordPress, Joomla, Drupal
  • PHP, MySql
  • Python/Django, Postgresql
  • XML/XSLT
Могу

  • Кроссбраузерная, адаптивная, резиновая вёрстка сайтов (практически любой сложности)
  • Натяжка макетов на CMS
  • Создание сайтов "под ключ"
Опыт

 2 года

Время работы

ПН-ПТ: 15-19, 20-00

СБ-ВС: 09-00

Контактные данные:

email: [email protected]

skype: x_archi_x

Отзывы заказчиков

andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Шаблон для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
viktor230
Виктор 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Вёрстка landing page
Очень доволен вёрсткой!!! Сделал всё быстро и качественно, рекомендую!!!
Очень хороший заказчик, всем рекомендую.
Ответный отзыв
wsm
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$42
10 баллов
10 лет назад
Верстка дизайна страницы на сервисе LPGenerator
Работу выполнил хорошо. Все правки вносил своевременно. Результатом доволен. Спасибо
Отлично сработались.
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга