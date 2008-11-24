denismsk

Зевахин Денис denismsk

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка интернет-магазина на osCommerce

    Всем доброго времени суток! Необходима доработка интернет-магазина: интеграция с сервисом pay4later (сервис отправки заявки на кредит для оплаты выбранных товаров). Документация по сервису: [url=http://docs.pay4later.com/docs/process-overview]http://docs.pay4later.com/docs/process-overview[/url] (раздел 'Online' -&gt; 'Website') Магазин базируется на древней версии CRELoaded, которая, в свою ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание анимационного видеоролика

    $400

    Всем доброго времени суток. Необходимо создание анимационного видеоролика, согласно сценарию. Ролик на английском языке, мы предоставим озвучку (аудиофайл с текстом и аудиофайл с музыкой). От вас необходимо отрисовать/анимировать сцены, согласно сценарию и наложить голос с музыкой. ...

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание видеоролика

    Всем привет. Необходимо создать видеоролик о сумке, аналогичный https://www.youtube.com/watch?v=-3CGB53nW0A&amp;list=PLmczs2lJazE0bvNTz0wrq0bRzAzUD-q7z&amp;app=desktop . Длительность - 40-60 секунд. Пожалуйста указывайте какие именно материалы вам будут необходимы - сумка дизайнерская, и мы можем снять ее с разных ракурсов, после чего передать материалы ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка мобильной версии веб-сайта

    Необходима верстка мобильной версии веб-сайта - 14 страниц (исходник в PSD), на которых меняется только контент (т.е. шапка и подвал одинаковы для всех). Верстка должна быть прежде всего качественная и кроссбраузерная - будем проверять на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать 2 HTML-шаблона для писем

    $50

    Всем привет. требуется сверстать 2 html E-Mail письма из psd, которые затем мы будем отправлять нашим клиентам. Очень желательно, чтобы письма просматривались нормально и единообразно в большинстве E-Mail клиентов. Сделать нужно быстро.

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать 2 Flash Баннера

    Всем привет! Достаточно срочно (в течении 24 часов) нужно отрисовать 2 анимированных Flash баннера для рекламы мобильных телефонов, которые будут размещены на сайте http://www.gsmarena.com/ Как вариант баннера который нам нравится - баннер Sim Miami справа. Требования: Баннер 1 ...

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовать и сверстать 2 страницы продуктов

    $100

    Всем доброго времени суток. В результате нам необходимо получить две сверстанные странички (желательна табличная верстка), для нас идеален человек, который сделает это быстро. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Пожалуйста обязательно указывайте срок и цену! Удачных ставок.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
almgroup
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Верстка мобильной версии веб-сайта
Отличный заказчик, понятно поставленная задача, легок в общении, оплата согласно условий.
Отличная работа выполненная в задекларированное время! Рекомендую!
Ответный отзыв
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать 2 Flash Баннера
Отличный заказчик! Задание – четкое, оплата – мгновенная. Всегда был на связи, даже ночью :) Рекомендую!!!
С заданием справился на 5+!
Ответный отзыв