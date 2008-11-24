Всем доброго времени суток! Необходима доработка интернет-магазина: интеграция с сервисом pay4later (сервис отправки заявки на кредит для оплаты выбранных товаров). Документация по сервису: [url=http://docs.pay4later.com/docs/process-overview]http://docs.pay4later.com/docs/process-overview[/url] (раздел 'Online' -> 'Website') Магазин базируется на древней версии CRELoaded, которая, в свою ...
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $400
Всем доброго времени суток. Необходимо создание анимационного видеоролика, согласно сценарию. Ролик на английском языке, мы предоставим озвучку (аудиофайл с текстом и аудиофайл с музыкой). От вас необходимо отрисовать/анимировать сцены, согласно сценарию и наложить голос с музыкой. ...Видеомонтаж20 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет. Необходимо создать видеоролик о сумке, аналогичный https://www.youtube.com/watch?v=-3CGB53nW0A&list=PLmczs2lJazE0bvNTz0wrq0bRzAzUD-q7z&app=desktop . Длительность - 40-60 секунд. Пожалуйста указывайте какие именно материалы вам будут необходимы - сумка дизайнерская, и мы можем снять ее с разных ракурсов, после чего передать материалы ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима верстка мобильной версии веб-сайта - 14 страниц (исходник в PSD), на которых меняется только контент (т.е. шапка и подвал одинаковы для всех). Верстка должна быть прежде всего качественная и кроссбраузерная - будем проверять на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Всем привет. требуется сверстать 2 html E-Mail письма из psd, которые затем мы будем отправлять нашим клиентам. Очень желательно, чтобы письма просматривались нормально и единообразно в большинстве E-Mail клиентов. Сделать нужно быстро.HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Всем привет! Достаточно срочно (в течении 24 часов) нужно отрисовать 2 анимированных Flash баннера для рекламы мобильных телефонов, которые будут размещены на сайте http://www.gsmarena.com/ Как вариант баннера который нам нравится - баннер Sim Miami справа. Требования: Баннер 1 ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Всем доброго времени суток. В результате нам необходимо получить две сверстанные странички (желательна табличная верстка), для нас идеален человек, который сделает это быстро. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Пожалуйста обязательно указывайте срок и цену! Удачных ставок.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад