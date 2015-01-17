webEugene

Евгений webEugene

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Coding is my passion

О себе:

- пунктуальный,

- ответственный,

- качественно и в срок выполненная работа.

- полностью отдаюсь работе.

- реально смотрю на такие факторы как: сроки, сложность, стоимость.

Услуги верстки:

+ верстка c PSD в HTML+CSS

+ правка верстки 

Знания, умения, навыки:

+ HTML5, CSS3, LESS

+ jQueryUI 

+ Блочная / табличная / фиксированная вёрстка / адаптивная / резиновая.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer8+, Safari, Opera).

+ Photoshop

+ Написание простого, читабельного кода.

+ Аккуратный, продуманный код.

+ Соблюдение стандартов W3C.

+ CSS-спрайты

+ Landing page

+ эффект parallax

Теперь знаком с Joomla, Wordpress, UMI, BITRIX, DRUPAL, VIRTUMART, MODx, SIMPLA, CMS.S3 рядом самописцев, немного работаю с БД и могу:

- вставить метрики;

- поменять/добавить баннера/фото/новости/рекламу/статьи;

- вставить текст на страницу сайта (тексты не пишу);

- делать правки посайту;

- добавлять новые страницы;

- размещать мета данные;

- размещать карту с адресом и указателем;

- при необходимости, дополнительные создаю страницы;

- делаю редирект страницы 301 в файле .htaccess;

- добавить лайт бокс (lightbox);

- добавить онлайн консультанта JivoSite;

- добавить готовую форму;

- делать правки в БД.

Время работы: 

С 9:00  до 21:00 по МСК.

Оплата возможна на:

+ WebMoney WMU

+ WebMoney WMR

+ WebMoney WMZ

+ WesternUnion

+ Оплата через Visa/Master card 

Связаться со мной вы можете:

Отзывы заказчиков

Roland777
Евгений 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
9 баллов
10 лет назад
Вёрстка формы
CSSHTML
Евгений проявил себя, как специалист готовый идти на встречу. Результатом доволен. Рекомендую. Спасибо.
Евгений всегда на связи. Высокая коммуникабельность. Задания формулирует очень четко, понятно, в случае необходимости, предоставляет все что нужно для выполнения заказа. Настоятельно рекомендую этого заказчика!
Ответный отзыв
v37
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
35 отзывов
$2
10 баллов
10 лет назад
Мод X
Спасибо, Евгений! Работа была проделана очень оперативно, несмотря на выходной день. Евгений всегда был на связи и сделал то, что мне было необходимо за разумную цену. Выполнил все доп. условия, которые не обговаривали при формировании задания, и не стал поднимать цену. Буду обращаться еще!
Отличный заказчик. Четко поставил задачу. Было приятно сотрудничать. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
lamitech
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Верстка 1 страницы
спасибо за работу. Начали небольшого задания, но результат меня порадовал. Хорошее качество верстки, соблюдение сроков. Продолжим. С ув., Владислав
Владислав отличный заказчик, с таким человеком приятно работать. Подробно объясняет задание, помогает, если возникают вопросы, оплата не заставила себя ждать! Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
Ответный отзыв
belomor777
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Сверстать форму с инлайн стилями
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо.
Спасибо за работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#721