О себе:
- пунктуальный,
- ответственный,
- качественно и в срок выполненная работа.
- полностью отдаюсь работе.
- реально смотрю на такие факторы как: сроки, сложность, стоимость.
Услуги верстки:
+ верстка c PSD в HTML+CSS
+ правка верстки
Знания, умения, навыки:
+ HTML5, CSS3, LESS
+ jQueryUI
+ Блочная / табличная / фиксированная вёрстка / адаптивная / резиновая.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, InternetExplorer8+, Safari, Opera).
+ Photoshop
+ Написание простого, читабельного кода.
+ Аккуратный, продуманный код.
+ Соблюдение стандартов W3C.
+ CSS-спрайты
+ Landing page
+ эффект parallax
Теперь знаком с Joomla, Wordpress, UMI, BITRIX, DRUPAL, VIRTUMART, MODx, SIMPLA, CMS.S3 рядом самописцев, немного работаю с БД и могу:
- вставить метрики;
- поменять/добавить баннера/фото/новости/рекламу/статьи;
- вставить текст на страницу сайта (тексты не пишу);
- делать правки посайту;
- добавлять новые страницы;
- размещать мета данные;
- размещать карту с адресом и указателем;
- при необходимости, дополнительные создаю страницы;
- делаю редирект страницы 301 в файле .htaccess;
- добавить лайт бокс (lightbox);
- добавить онлайн консультанта JivoSite;
- добавить готовую форму;
- делать правки в БД.
Время работы:
С 9:00 до 21:00 по МСК.
Оплата возможна на:
+ WebMoney WMU
+ WebMoney WMR
+ WebMoney WMZ
+ WesternUnion
+ Оплата через Visa/Master card
Связаться со мной вы можете:
- По скайпу: web-eugene1
- По почте: [email protected]