Спасибо, Евгений! Работа была проделана очень оперативно, несмотря на выходной день. Евгений всегда был на связи и сделал то, что мне было необходимо за разумную цену. Выполнил все доп. условия, которые не обговаривали при формировании задания, и не стал поднимать цену. Буду обращаться еще!