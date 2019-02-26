NovoeMesto

Задача: Переписать 4 лекции, необходимо изменить формулировки с сохранением изначального смысла. 1 - Лекция по отоплению 2 - Лекция по водоснабжению 3 - Лекция про вводные электрические выключатели 4 - Лекция про электросетевые и электросбытовые компании Подкованность в данных темах ...
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- Рерайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищем копирайтера, который напишет статьи про септики следующих фирм: Топас, Астра (Юнилос), Евролос, Дочиста, Alta Bio и Р-Септик. На септик каждой фирмы нужно написать по две статьи. Темы этих статей могут быть следующие: Сравнение септика ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача: Прикрепленный файл содержит в себе правила для всех сотрудников нашей компании, на каждое правило нужно создать свой плакат, который бы обращал на себя внимание и мотивировал сотрудников. Каждый плакат должен быть следующего формата: Плакат делится ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт5 лет назад