NovoeMesto

Задача: Прикрепленный файл содержит в себе правила для всех сотрудников нашей компании, на каждое правило нужно создать свой плакат, который бы обращал на себя внимание и мотивировал сотрудников. Каждый плакат должен быть следующего формата: Плакат делится ...