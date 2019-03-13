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РерайтингЗакрыт47 заявок466 просмотров
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Есть постоянная работа, суть ничего сложного, нужно написать описание фильма. Не нужно их смотреть, прочесть с пару источников инфу и написать своими словами что бы был уникален . Описание нужно 180 - 200 слов , плачу 15 грн за одного фильма.  Думаю чего то сложного в этом нет. все даю.

5 лет назад
guest_15527313978975
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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