Есть постоянная работа, суть ничего сложного, нужно написать описание фильма. Не нужно их смотреть, прочесть с пару источников инфу и написать своими словами что бы был уникален . Описание нужно 180 - 200 слов , плачу 15 грн за одного фильма. Думаю чего то сложного в этом нет. все даю.