Рерайт описаний косметических товаров Нужен качественный рерайт описаний косметических товаров. Основные требования: Описание должно быть максимально информативным, не потерять своей сути, без лишней воды и мути. Описания должны быть в пределах 450-550 символов (без учета пробелов и ...
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Есть постоянная работа, суть ничего сложного, нужно написать описание фильма. Не нужно их смотреть, прочесть с пару источников инфу и написать своими словами что бы был уникален . Описание нужно 180 - 200 слов , плачу 15 грн за одного фильма. Думаю чего то сложного в этом нет. все даю.
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