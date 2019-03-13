Требуется найти инфоповод и доабвить 10 новостей на сайт каталог франшиз.

Новости на тему новостей компаний которые предоставляют франшизы, нвоости франшиз, просто экономические и убридические темы косвенно связанные с франшизами или бизнесом.

Требование к новости объем 1 тыс символов бп уникальность по text.ru 95% или больше, одна картинка.

Размещать новость сразу на сайте через CMS

В отыет на заявку напишите 2 темы новости как пример, укажите цену и примеры работ.