В женский журнал нужны авторы - возможен рерайт

Девчата, привет. Нам в женский журнал нужны авторы. Можно делать рерайт. Главное это заинтересовывать читательниц + написание без ошибок, ну и уникальность 100%.

Напишите стоимость за 1 000 знаков без пробелов.

Большие статьи не нужны до 3 000 знаков.

Единственное условие дополнительное это то что вы сами будете размещать тексты.

Темы любые, мода, красота, стиль жизни, дети, здоровье.