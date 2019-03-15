В женский журнал нужны авторы - возможен рерайт

Рерайт описаний косметических товаров Нужен качественный рерайт описаний косметических товаров. Основные требования: Описание должно быть максимально информативным, не потерять своей сути, без лишней воды и мути. Описания должны быть в пределах 450-550 символов (без учета пробелов и ...
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Девчата, привет. Нам в женский журнал нужны авторы. Можно делать рерайт. Главное это заинтересовывать читательниц + написание без ошибок, ну и уникальность 100%.
Напишите стоимость за 1 000 знаков без пробелов.
Большие статьи не нужны до 3 000 знаков.
Единственное условие дополнительное это то что вы сами будете размещать тексты.
Темы любые, мода, красота, стиль жизни, дети, здоровье.
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