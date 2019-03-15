В женский журнал нужны авторы - возможен рерайт

РерайтингЗакрыт69 заявок534 просмотра
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Девчата, привет. Нам в женский журнал нужны авторы. Можно делать рерайт. Главное это заинтересовывать читательниц + написание без ошибок, ну и уникальность 100%.

Напишите стоимость за 1 000 знаков без пробелов.

Большие статьи не нужны до 3 000 знаков.

Единственное условие дополнительное это то что вы сами будете размещать тексты.

Темы любые, мода, красота, стиль жизни, дети, здоровье.

5 лет назад
DDMDDM
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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